Passeggiata tra i luoghi felliniani per celebrare il centenario dalla nascita di Giulietta Masini

Sabato 20 febbraio 2021 dalle 15.00 si svolgerà una passeggiata lungo i luoghi felliniani per celebrare i 100 anni dalla nascita di Giulietta Masini, musa di Federico Fellini, nata il 22 febbraio 1921. Una passeggiata per ricordare e conversare su Giulietta, Federico e l'amore. Per partecipare alle passeggiate è obbligatoria la prenotazione. I posti sono limitati. Per informazioni: Cristian Savioli cell. 333-4844496

cristiansavioli@protonmail.com. Costo partecipazione: 12 euro Ritrovo ore 15,00 presso l'Edicola del Ponte di Tiberio. Come sempre, avrò a disposizione gel igienizzante e mascherine monouso per chi ne fosse sprovvisto. Mascherina che andrà sempre indossata correttamente mantenendo l'adeguato distanziamento.