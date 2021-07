Passeggiata in stile liberty a Riccione

Mercoledì 14 luglio si conclude in provincia di Rimini la terza edizione di Art Nouveau Week, manifestazione internazionale che dall’8 al 14 luglio di ogni anno celebra la corrente culturale e artistica Art Nouveau nelle sue più molteplici espressioni. Per l’occasione, in provincia di Rimini è in programma una visita guidata in bicicletta alla riscoperta del Liberty dove si visitano anche le maioliche di Chini a Viserba e altri gioielli architettonici. L'appuntamento è alle ore 10:30 da villa Franceschi a Riccione, sede del Centenario della città. Grazie alla sensibilità del Comune il pubblico potrà ammirare gli interni grazie alla narrazione di Sara Andruccioli. La passeggiata prosegue a villa Pullè in corso di ristrutturazione e una visita a villa Lodi Fè. Speziali accompagnerà il pubblico anche nei villini più inedito come villa dell’Amarissimo in viale Diaz e la Galleria Montparnasse finemente affrescata. Da li si pedala fino a Miramare per visitare villa Haydeè, seguendo a Rimini con la visita nell’hotel Belvedere con decorazioni Liberty di pregio e altre ville in zona. La passeggiata termina al Grand Hotel di Rimini. Il percorso vede altre dimore che prevalentemente, causa covid si fruiranno dall'esterno con il racconto dell'esperto.

La partecipazione con la copia del libro sul Liberty in pdf è gratuita grazie alla sponsorizzazione di Banca Malatestiana. Obbligatoria la prenotazione via sms: 320 0445798 e info@italialiberty.it L'evento si potrà seguire in diretta nazionale su Clubhouse e profilo twitter di @andreaspeziali nel podcast in cui tutti possono intervenire e domandare. Programma: https://www.italialiberty.it/riccione_rimini_romagna_anw_2021_016/