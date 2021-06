Passeggiata nel magico borgo  di Petrella Guidi

Sabato 3 luglio si svolgerà un breve percorso ad anello nella campagna circostante il magico borgo di Petrella Guidi con alcuni sprazzi di selvaticità lungo il cammino e la presenza di ben 2 guadi. Si concluderà passeggiando per le viuzze di Petrella. E chissà che non si riesca ad ammirare qualche lucciola. Per tutta l'estate una serie di passeggiate non troppo impegnative per scoprire alcuni luoghi illuminati dalle diverse ed inaspettate luci del crepuscolo, del tramonto, della sera, della notte. Due ore circa di cammino per lunghezze medie di 5/6 km. Raccomandate scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, torcia elettrica. Ritrovo ore 20,30 a Petrella Guidi (comune di S.Agata Feltria) in Strada Petrellese Costo escursione: 10 euro adulti, bambini 5 euro Adatta anche ai bambini