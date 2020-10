I ragazzi alla scoperta di Verucchio con la passeggiata "A spasso nella valle delle scimmie"

Domenica 25 ottobre si svolgerà ‘A spasso nella valle delle scimmie: esplorazione delle storie e dei paesaggi di Verucchio’ la passeggiata per ragazzi prevista per l’11 ottobre e slittata al 25 ottobre. La passeggiata rientra tra le giornate ReMus: il percorso è all'aperto con partenza dal Convento di Santa Croce alle 14 e arrivo al Museo Civico Archeologico (prenotazione obbligatoria allo 0541-673927 o scrivendo a museoarcheologicoverucchio@gmail.com) e in caso di pioggia è previsto un’attività alternativa alla Rocca Malatestiana, sempre nel rispetto del distanziamento