Passeggiate alla riscoperta della Valmarecchia

L’Umana Dimora Rimini organizza tre camminare alla riscoperta Valmarecchia guardandola da luoghi particolarmente panoramici. Il primo appuntamento è domenica 6 febbraio quando si percorreranno sentieri e strade poderali lungo l'anello dei Tausani. Ritrovo a Ponte S. Maria Maddalena alle ore 15. Domenica 13 febbraio, invece, si camminerà tra Montebello e il Santuario di Saiano. Ritrovo alle ore 15 al parcheggio del Centro Visite Valmarecchia, poco prima dell'ingresso dell'abitato di Montebello. Infine, domenica 20 febbraio ci si addentra nella Valmarecchia salendo al castello di Antico, straordinario balcone naturale sulla valle. Si tratta di camminate di circa 2-3 ore su percorsi e sentieri di campagna per i quali è consigliabile dotarsi di scarpe con suola scolpita antisdrucciolo. La partecipazione è riservata ai soci in regola con l'adesione annuale 2022 e che presentano l'autocertificazione allegata, oltre che la dotazione di mascherina e gel disinfettante per ogni evenienza. Sarà possibile iscriversi o rinnovare la propria adesione all'associazione anche al momento della partenza. www.umanadimorarimini.it