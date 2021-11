Passeggiate alla scoperta di San Leo, Rimini oscura e Ravenna

??Sabato 20 novembre 2021 si andrà alla ricerca degli angoli più affascinanti di San Leo, borgo dal cuore di pietra.?Il Duomo, la Pieve, la Rocca (esterno), la vasca sacrificale, il?belvedere, i vicoli, la piazza. Tutto forgiato in quel materiale?che ha fatto la storia di questo luogo: la pietra.?Costo: € 10. Orario e Luogo di Incontro: ore 15,00 presso parcheggio bus San Leo??Da San Leo alla Rimini oscura con una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi nella notte in cui il mondo dei morti e dei vivi si sfiorano per un attimo. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza.?Costo: € 10. Orario e Luogo di Incontro: Ritrovo ore 20,45 presso edicola del Ponte di Tiberio???Domenica 21 novembre 2021 da Rimini ci trasferiamo a Ravenna, alla scoperta della città 3 volte capitale e dei suoi incredibili monumenti, con un occhio rivolto ad uno dei suoi ospiti più illustri: Dante Alighieri.?Ritrovo ore 10,00 presso il parcheggio di Piazzale Aldo Moro?(parcheggio pullman vicino alla stazione ferroviaria). Costo visita guidata 15 euro a testa. Costo biglietto cumulativo per ingresso ai siti Unesco: Basilica di San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Museo Arcivescovile (Cappella di Sant’Andrea e Cattedra d’avorio): Euro 9,50?Battistero Neoniano, Mausoleo di Galla Placidia Euro 2. Pranzo al sacco. ?Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: Cristian Savioli, guida turistica e guida ambientale escursionistica Cell.333-4844496?cristiansavioli@protonmail.com