Passeggiate tra Verucchio e Petrella

Per tutta l'estate una serie di passeggiate, adatte anche ai bambini, non troppo impegnative per scoprire alcuni luoghi illuminati dalle diverse ed inaspettate luci del crepuscolo, del tramonto, della sera, della notte. Due ore circa di cammino (che possono essere un'ora e cinquantacinque oppure due ore e venti) per lunghezze medie di 5/6 km. E per chi vorrà portarsela cena al sacco. Si comincia questo fine settimana: venerdì 11 giugno 2021 si svolgerà “Colori di fine giornata a Verucchio” una passeggiata adatta anche ai bambini. Dal convento francescano di Santa Croce a Villa Verucchio fino al centro storico passando per il Borgo Sant’Antonio e la bella campagna verucchiese. Nel momento più affascinante cercheremo di essere tranquilli e seduti ai piedi della Torre Civica. E chissà che, al ritorno, non si riesca ad ammirare qualche lucciola. Raccomandate scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, torcia elettrica. Ritrovo ore 19,45 a Villa Verucchio presso il parcheggio del Convento di Santa Croce in via Convento 150. Costo escursione: 10 euro adulti, bambini 5 euro. Sabato 12 giugno 2021 si svolgerà un breve percorso ad anello nella campagna circostante il magico borgo di Petrella Guidi con alcuni sprazzi di selvaticità lungo il cammino. E chissà che non si riesca ad ammirare qualche lucciola. Raccomandate scarpe da escursionismo, abbigliamento comodo, torcia elettrica. Ritrovo ore 20,00 a Petrella Guidi (comune di S.Agata Feltria) in Strada Petrellese. Costo escursione: 10 euro adulti, bambini 5 euro. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per info e prenotazioni: Cristian Savioli Cell.333-4844496

cristiansavioli@protonmail.com Escursioni effettuate nel rispetto della normativa anticovid.