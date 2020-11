Due passeggiate alla scoperta del parco più affascinante di Rimini

Doppio appuntamento alla scoperta del parco più affascinante di Rimini nella stagione delle magiche sfumature. Venerdì 6 novembre, alle 15, e Domenica 8 alle 10.00 si ammireranno le sfumature magiche, letture di fiabe e leggende sullo straordinario mondo degli alberi. E, perchè no, di strane creature che un tempo remoto abitavano da queste parti. Una passeggiata per bambini & famiglie dall'Arco d'Augusto lungo la pista ciclabile fino al Parco della Cava. Costo visita guidata: dai 14 anni 8 euro - dai 6 ai 13 anni 6 euro Per info e prenotazioni: Cristian Savioli Cell.333-4844496 Email: cristiansavioli@protonmail.com

Dato il periodo storico le Passeggiate saranno solo su prenotazione e con posti limitati. Saranno messe a disposizione dei partecipanti gel igienizzante e mascherine monouso per chi ne fosse sprovvisto. Mascherina che andrà sempre indossata correttamente nel caso delle visite guidate in centri urbani, mentre durante le escursioni dovrà

essere indossata nel caso in cui non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza durante il cammino oppure nel caso in cui si incrocino altri escursionisti.