Passeggiate serali al chiar di lucciola con incoraggiamenti gastronomici in Romagna. Si parte venerdì 20 maggio camminando per le strade, sentieri, stradine del colle di Covignano. Ritrovo ore 20,00 alla piadineria "La valle" in Via Calastra, 1, Rimini. Sabato 21 maggio si sndrà lungo il torrente Marano, fino a Vallecchio. Ritrovo ore 20,00 presso il "Chiosco della Luna" in Via Parco Del Marano, 141, Vecciano, Rimini.?Venerdì 27 maggio si camminerà per le strade, sentieri, stradine del colle di Covignano. Ritrovo ore 20,00 alla piadineria "La valle" in Via Calastra, 1, Rimini.?Domenica 29 maggio si andrà da Villa Torlonia al Parco delle Querce, alla confluenza del Rio Salto nell'Uso. Ritrovo ore 20,00 all "Chiosco la Chicca" a San Mauro Pascoli.?Venerdì 3 giugno si passeggerà intorno al misterioso colle di Anello di Montefotogno (San Leo) ricco di testimonianze preistoriche. Ritrovo ore 20,00 presso il "Ristoro Al Sasso d'Oro" in Via leontina sn, Pietracuta.?Sabato 4 giugno si camminerà da Maciano al Lago di Soanne.?Ritrovo ore 20,00 presso il parcheggio situato in Via Serra di Sopra, Maciano di Pennabilli. E nel mese di luglio nuovi appuntamenti dalle Balze all’Eremo di Sant’Alberico.?Info valide per tutte le giornate: si raccomanda un abbigliamento comodo e scarpe da escursionismo?Consigliata torcia a batterie. Costo guida: 10 euro. Il cibo si paga direttamente in loco in base quello che se magna.?Per informazioni e prenotazioni: Cristian Savioli, Guida Turistica - Guida Ambientale Escursionistica. Cell. 333-4844496 Email: cristiansavioli@protonmail.com