Passeggiate sul Colle di Covignano e tra le pietre di Bascio

Proseguono le passeggiate alla ricerca delle lucciole, affascinanti e romantici esserini che illuminano la notte. Venerdì 28 maggio, martedì 1 e sabato 5 giugno Cristian Savioli, organizza un’escursione in giro per strade, stradine, strade bianche e sentieri del Colle di Covignano alla ricerca di queste incredibili creature. Tra storie, racconti, poesie per trascorrere insieme una bella serata. Ritrovo ore 19,45 presso il parcheggio all'inizio di Via Carpi poco prima del cimitero di San Lorenzo in Monte. Rientro entro le 22,30 in modo da poter rientrare a casa entro le 23. Costo: 10 euro adulti, 5 euro bambini Mentre domenica 30 maggio si andrà alla scoperta del giardino pietrificato di Tonino Guerra ed i suoi 7 tappeti di ceramica all'ombra della medievale torre di Bascio. Si parte da molino di Bascio per arrivare al Borgo di Miratoio con le sue cave, grotte e cavità ricche di storie da raccontare. Per non parlare dei panorami in attesa di essere ammirati. Pranzo al sacco. Raccomandate scarpe da escursionismo, berretto ed abbigliamento comodo. Ritrovo ore 9,00 a Novafeltria presso la Pasticceria Valmarecchia in via Marecchia 15/17. Termine a metà pomeriggio. Costo escursione: 10 euro Lunghezza percorso: 10 km circa. Adatta anche ai bambini con un minimo allenamento Dislivello: 400 metri circa. Per partecipare alle passeggiate è necessaria la prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per info e prenotazioni: Cristian Savioli Cell.333-4844496 cristiansavioli@protonmail.com Le escursioni sono effettuate nel rispetto della normativa anticovid.