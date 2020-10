Passeggiare ad Halloween alla scoperta del territorio

Cinque passeggiate nel weekend di Halloween alla scoperta del territorio. La prima si svolge venerdì 30 ottobre con "Ombre su Covignano". Passeggiata notturna tra le 'pieghe' del Colle che dall'alto osserva curioso i riminesi. Con una particolare predilezione per angoli bui ed ombre in movimento. Una strana notte sul colle di Covignano, accompagnati dai racconti di città inventate, inverosimili, incredibili, invisibili. Durata 3 ore circa. Dislivello circa 150 m. Ritrovo ore 20,15 al parcheggio all'inizio di via Carpi vicino al cimitero di S.Lorenzo a Monte. Costo 10 euro.

Sabato 31 ottobre doppio appuntamento con "Rimini incredibile" e "Rimini oscura". Il primo appuntamento è con ritrovo alle ore 16,30 presso edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio. Si svolgerà una passeggiata per bambini e famiglie alla scoperta dei luoghi misteriosi e leggendari del centro storico di Rimini. Creature stupefacenti da lasciare a bocca aperta. Costo visita guidata: dai 14 anni 12 euro - dai 6 ai 13 anni 8 euro. Il secondo appuntamento è con "Rimini oscura" alle 20.45. Si tratta di una passeggiata tra storie inquietanti, epidemie, streghe, assassini, fantasmi, nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Ritrovo ore 20,45 presso edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio. Costo 10 euro.

Domenica 1 novembre sarà la volta del Cammino di Tonino e Federico da Santarcangelo di Romagna a Rimini. Un'escursione tra la campagna santarcangiolese e riminese per far conoscenza di Tonino e Federico, poeti sognatori, dalla Romagna al mondo. Scopriremo i due centri 'principali' e la campagna che li unisce. Lungo il tragitto, tanti punti interessanti: dall'arte contemporanea con graffiti ed il campo dei Mutoid, al fiume Marecchia, le vecchie cave abbandonate, il lago Azzurro, i colli di Vergiano, Spadarolo, San Lorenzo in Monte, Covignano. Con un'occhio speciale ai due grandi maestri. Dislivello 200 metri circa. Ritrovo ore 9,00 presso all'Arco dei Becchi in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna. Ritorno nel tardo pomeriggio in treno da Rimini. Costo escursione: 12 euro + biglietto treno per il ritorno.

Infine lunedì 2 novembre si svolge " Autunno a Rimini". Si scoprirà insieme, nella stagione dai magici colori, il parco più affascinante della città. Sfumature magiche, letture di fiabe e leggende sui nostri amici alberi. E, perchè no, di strane creature che un tempo remoto abitavano da queste parti. Una passeggiata per bambini & famiglie dall'Arco d'Augusto lungo la pista ciclabile fino al Parco della Cava. Puoi scegliere tra la luce del mattino o quella del pomeriggio. Ritrovo ore 9,30 oppure ore 15,00 all'Arco d'Augusto. Costo visita guidata: dai 14 anni 8 euro - dai 6 ai 13 anni 6 euro.

Per info e prenotazioni: Cristian Savioli cell.333-4844496 Email: cristiansavioli@protonmail.com