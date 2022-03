Paul Kalkbrenner fa tappa sulla spiaggia riminese

Paul Kalkbrenner, talento internazionale tra i principali nel panorama techno, con oltre 20 milioni di stream per il singolo No Goodbye e quasi 2 milioni di download per il mixtape “Back to the future” farà tappa con il suo tour al Social Music City di Rimini domenica 14 agosto. Gli show sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti. Paul Kalkbrenner è conosciuto a livello internazionale per i suoi brani principalmente legati alla città di Berlino e alla sua tormentata storia. Nel 2015 firma con la Sony/Columbia e pubblica l’album “7” che registra un clamoroso successo in Europa, occupando la prima posizione in numerose classifiche e arrivando in Top Ten in Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Nel 2017 realizza il mixtape Back to the Future, una raccolta di musica techno, che lo ha portato in tournée registrando il sold out in 10 paesi. I biglietti per l’appuntamento di Paul Kalkbrenner saranno disponibili online da venerdì 25 marzo alle ore 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 30 marzo alle ore 11. Per informazioni: www.vivoconcerti.com