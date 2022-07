Il paese si trasforma nella capitale dell'antiquariato, si aprono le botteghe e i palazzi del centro

L'Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato ha messo a punto il programma della “Mostra Mercato Nazionale nelle botteghe e nei palazzi del centro storico”, che si svolgerà dall'8 al 24 luglio e ospiterà 27 antiquari, 3 esposizioni collaterali e alcuni eventi culturali, assumendo la fisionomia di un vero e proprio Festival dell’Arte Antica e Contemporanea. Conclusasi definitivamente, dopo cinquant'anni, l'era della mostra confinata entro le mura di Palazzo Olivieri, forte del favore del pubblico, dell'entusiasmo degli espositori e del giudizio positivo espresso da addetti ai lavori del calibro di Vittorio Sgarbi, Pennabilli Antiquariato consolida l'innovativo modulo, sperimentato negli scorsi due anni, basato sull'allestimento di una trentina di gallerie antiquarie all'interno di antichi palazzi e botteghe del centro storico.

Alla componente espositiva si affiancherà un corollario di eventi artistici, tra cui collaterali, conferenze, spettacoli e presentazioni editoriali che daranno vita a un vero e proprio “festival” culturale con forti connotati di unicità.

Le mostre d'arte collaterali sono collocate in tre pregevoli edifici storici: la Chiesa di San Filippo, l'Oratorio di Sant’Andrea e il Palazzo del Bargello e sono dedicate rispettivamente a Mario Giacomelli (Senigallia, 1925 - 2000), capace di creare con lo strumento fotografico la traccia di un percorso intimo fantasmagorico, allo scultore Edgardo Mannucci (Fabriano, 1904 - Arcevia, 1986), uno dei protagonisti dell'arte plastica informale europea, ad Arturo Carmassi (Lucca, 1925 – Empoli, 2015), scultore e maestro nelle tecniche della litografia e della calcografia.

Nell'ambito degli “Incontri con l’arte”, venerdì 22, alle 21.30 il professor Alessandro Delpriori terrà nell'”Orto dei frutti dimenticati” una conferenza dedicata alla Madonna delle Grazie di Pennabilli. Domenica 10 luglio, alle 21.00, in Piazza Sant'Agostino, verrà ricordato il fondatore di Pennabilli Antiquariato, Gianni Giannini, a cui è stato dedicato un libro scritto a più mani: “Gianni, il civismo è il profumo della vita”, in cui viene delineata la sua biografia attraverso le testimonianze di chi gli è stato accanto e gli atti e le parole che ne hanno caratterizzato l'iniziativa e il dinamismo.

La “Mostra Mercato Nazionale nelle botteghe e nei palazzi del centro storico”, 51° edizione di Pennabilli Antiquariato, verrà inaugurata venerdì 8 luglio, alle 18.00, in piazza Sant'Agostino, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di alcuni personaggi del mondo della cultura, tra cui: Mauro Filicori, assessore regionale alla cultura e al paesaggio, e il poeta urbinate, candidato al premio Nobel per la letteratura, Umberto Piersanti; non mancherà Elisabetta Belloni, direttore generale del DIS, a cui verrà consegnato il premio “Il Ricciolo biondo di Pennabilli”, riconoscimento istituito dall’Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato e conferito a coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo, dando lustro alla città di Pennabilli.

Cinquantuno edizioni consecutive costituiscono un record e confermano il valore di una manifestazione capace di emergere tra tante iniziative simili, coniugando con equilibrio progetto commerciale e culturale: una garanzia per gli appassionati che desiderano ammirare opere di alto livello e per gli investitori, i collezionisti e gli appassionati a cui Pennabilli Antiquariato offre un'ampia scala di opportunità.

La mostra ha vivificato nel tempo la propria offerta senza compromessi rispetto alla qualità delle opere e alla professionalità degli espositori, tanto da percorrere indenne la difficile crisi che ha costretto altre prestigiose esposizioni a chiudere i battenti. Dalla sua parte, uno scenario senza uguali: quello di Pennabilli, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, e della Valmarecchia, un ambiente armonioso, accogliente, lontano da sovraffollati e caotici centri turistici o grigi poli fieristici, che consentirà ai visitatori di percorrere strade, vicoli e piazzette dal fascino millenario, definiti da Tonino Guerra “Il posto dove ritrovi te stesso”.

INFO

Durata: 8 - 24 luglio 2022

Sede: Pennabilli RN

Orario: da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 20.30; domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.30

Espositori: 30

Ingresso: gratuito

Sito internet: www.pennabilliantiquariato.net

Come arrivare: Pennabilli è facilmente raggiungibile da Rimini e da Sansepolcro AR percorrendo la SS 258 Marecchiese

Organizzazione: Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato APS - Salita Valentini 7 - 47864 Pennabilli RN - tel 0541 928578 - www.pennabilliantiquariato.net - info@pennabilliantiquariato.net