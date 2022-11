In scena "Per l'amore del cielo", tra le sonorità di Silvia De Santis e Farian Biffi

L'Associazione Alfredo Speranza Aps di Rimini con il contributo della Regione Emilia Romagna e la collaborazione del Comune di Misano Adriatico, nell'ambito della programmazione del MisanoPianoFestival che quest’anno ha celebrato trent’anni di attività con un’edizione speciale dal titolo Viaggio infinito dell’anima, presenta l'evento musicale "Per l'amore del cielo" che si terrà venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, al Teatro Astra di Misano Adriatico.



Il concerto, per voce e pianoforte, ha come protagonisti due artisti d'eccezione: Silvia De Santis e Farian Biffi.

Cantante, autrice, attrice e testimonial, Silvia De Santis ha iniziato giovanissima il suo percorso nella musica. Si diploma in canto lirico al Conservatorio Statale di Rovigo per poi approdare nella musica moderna con un carisma unico ed inconfondibile. Tante sono le apparizioni televisive su reti nazionali e i live, con 4 dischi all’attivo e diversi singoli. Farian, pseudonimo di Fabio Biffi, è un pianista, songwriter, compositore e produttore italiano. Laureato in Pianoforte, vincitore di settanta premi pianistici nazionali, europei ed internazionali, nella sua carriera musicale ha realizzato 5 album, 3 musical e numerosi singoli.



Il programma del concerto intitolato “Per l'Amore del cielo...” traccia un affascinante percorso musicale che spazia dal jazz al soul, da Ray Charles a Etta James, da George Gershwin a Ennio Morricone, in un’atmosfera intima e sofisticata.



Durante la serata verranno recitate poesie della poetessa polacca Wislawa Szymborska, di cui si celebrano quest'anno i dieci anni dalla scomparsa (il titolo della serata è tratto dalla sua poesia "Ritratto di donna"); la recitazione è a cura del Collettivo artistico Il Nido.



Questo evento sarà anche occasione per la consegna del Premio alla Produzione artistica al femminile che quest'anno sarà consegnato a Claudia Corbelli, fondatrice e presidente del Coro Lirico Amintore Galli di Rimini e Direttore di produzione Opera Lirica del Capodanno a Rimini.





L'ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.