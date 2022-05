Per la Festa della Repubblica la Banda città di Rimini in concerto al Galli

Giovedi 2 giugno alle ore 21 nell’ambito delle iniziative programmate per la Festa della Repubblica la Banda città di Rimini si esibirà nel tradizionale concerto al Teatro A. Galli con la direzione del M° Iader Abbondanza. Al centro della giornata di festa si collocano ancora oggi i valori fondanti che 76 anni fa diedero forma e sostanza alla nascente Repubblica: libertà, democrazia, uguaglianza, fraternità, progresso e pace. Stiamo vivendo giorni difficili segnati profondamente dalla pandemia, dalla feroce e inutile guerra in Ucraina, dalle minacce di guerra atomica, dai mutamenti climatici e dal pericolo di una devastante carestia nei paesi del terzo mondo. La banda città di Rimini affida alla musica un messaggio universale di pace e fraternità sperando che la cultura e la musica possano aiutare l’umanità a ritrovare la ragione e a ripristinare condizioni di pacifica convivenza e di pace. Il programma del concerto prevede dopo l’apertura con l’inno di Mameli eseguito dal soprano Paola Tiraferri, brani originali per banda, marce d’autore, ouverture, musical, colonne sonore di film. L’ingresso è libero. I posti non sono numerati. E’ necessaria la prenotazione dell’ingresso che si può effettuare fino ad esaurimento posti dal 25 maggio inviando un messaggio whatsapp al numero 3316468363 indicando nome, cognome e il numero di telefono della persona di riferimento e il numero totale di persone per cui prenotare (massimo 4 persone). Le misure anticovid rendono obbligatorio indossare la mascheria ffp2 per tutta la durata del concerto.