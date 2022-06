Per la Festa Europea della musica la banda città di Rimini suona “Benvenuta estate”

Martedi 21 giugno alle ore 21.15, per la rassegna “Concerti d’estate 2022”, in coincidenza con la Festa Europea della Musica, la Banda città di Rimini, diretta dal m° Iader Abbondanza si esibirà sul palco dell’Arena Agostiniani, centro storico Rimini nel Concerto “Benvenuta’estate”. A grande richiesta verrà replicato il programma del concerto per la Repubblica del 2 giugno us. che prevede brani originali per banda, marce d’autore, ouverture, musical, colonne sonore di film.

La Festa della Musica, dal 1982, si pone l’obiettivo di testimoniare, la volontà di favorire e di sviluppare gli scambi, in ambito musicale, tra i paesi dell'Unione europea e della grande Europa. E’ una giornata eccezionale per tutte le musiche e tutti i pubblici con l’impegno di promuovere la pratica musicale e la musica dal vivo senza fini né spirito di lucro. La Banda città di Rimini aderisci ai principi alla base della Festa Europea della musica e affida alla musica un messaggio universale di pace e fraternità sperando che la cultura e la musica possano aiutare l’umanità a ritrovare la ragione e a ripristinare condizioni di pacifica convivenza e di pace. L’ingresso è libero e gratuito. I posti non sono numerati.?Dal 15 giugno 2022 è attiva la prenotazione dell’ingresso da effettuare inviando un messaggio WhatsApp al numero 3316468363 indicando:?- nome, cognome e il numero di telefono della persona di riferimento?- numero totale di persone per cui prenotare (massimo 4 persone).