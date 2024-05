Per la "Notte Europea dei musei", un viaggio alla scoperta della storia romana della città

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 18 maggio il Museo della Regina propone una visita guidata gratuita alla scoperta della storia romana di Cattolica a cura delle archeologhe Elisa Marzi e Sara Sertori.

La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura patrocinata da ICOM (International Council of Museums) e si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale.

La visita guidata alla Cattolica romana partirà dagli scavi archeologici di Piazzetta delle Erbe per conoscere le diverse fasi di un insediamento che gli archeologi hanno ipotizzato essere una “mansio”, ovvero un luogo di sosta sorto lungo l’antico tracciato della via Flaminia a metà strada fra Rimini e Pesaro: installazione in età augustea (I sec. a.C), un secondo impianto tra fine I sec. d.C. e inizi II sec. d.C., abbandono e trasformazione dell’area verso la fine del III secolo. Il percorso terminerà nella sezione di Archeologia del Museo, dove sono conservati i reperti rinvenuti nello scavo: pitali, anfore da vino, brocche, boccali, bicchieri, tegami da fuoco, ciotole, coperchi, lucerne e tutto quello che poteva servire in un’antica taverna.

Il punto di incontro è presso l’area archeologica di Piazzetta delle Erbe alle ore 17:30. La visita avrà una durata di circa un'ora e venti minuti.

Per chi volesse approfondire, ricordiamo che sul sito comunale è disponibile "Romanità di Cattolica. Gli scavi 2004 nell'area Pritelli" a cura di Raffaella Angelini, pubblicato nel 2018 nel volume 2 di Litus: I quaderni del Museo della Regina