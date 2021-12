Per la rassegna “La Grande Luce” il film “Petit Maman” al Tiberio

Indirizzo non disponibile

Al Cinema Tiberio di Rimini prosegue la rassegna di cinema e spiritualità La Grande Luce, promossa da Acec Emilia Romagna con il contributo di Regione Emilia Romagna/Emilia Romagna Film Commission. Da giovedì 9 a domenica 12 dicembre è in cartellone Petit Maman, il nuovo film di Celine Sciamma, già apprezzata autrice di film come “Tomboy” e “Ritratto della giovane in fiamme”. Proiezioni alle ore 21, sabato anche alle ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5. Da sempre attenta al mondo dei giovanissimi e al tema dell’identità femminile, la regista Céline Sciamma torna alle atmosfere di Tomboy, uno dei suoi film più amati, dimostrando ancora una volta una sensibilità fuori dal comune. Grazie a una storia che molti critici hanno accostato alla fantasia di Miyazaki, Petite Maman sa conquistare gli spettatori con una riflessione commossa sulla memoria, l’amicizia e la famiglia. L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina chirurgica o ffp2 anche durante la proiezione. Posti numerati.