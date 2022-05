Per la rassegna “Note” va in scena “Tutte le lettere d' amore sono ridicole in concerto”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Entra nel vivo la rassegna “Note” organizzata dal Centro Musicale Vivaldi. Dopo l’appuntamento di domenica, con il saggio dei bimbi accompagnati dall’orchestra dei ragazzi del centro, giovedì 26 maggio, alle 21:00, sarà la volta dell’esibizione degli allievi al Cinema Teatro Astra.

Venerdì 27 maggio, sempre dalle 21:00, il Cinema Astra ospiterà il concerto “… Tutte le lettere d' amore sono ridicole". Uno spettacolo di parole, immagini e musica in cui i ragazzi e le ragazze del Centro Musicale Vivaldi spazieranno da Calvino a Johnny Cash, da Mozart a Oriana Fallaci. Ospite il pittore Massimo Modula che in tempo reale commenterà con le immagini. Sabato 28 maggio ore 21.00,, nel giardino della Biblioteca di Misano Adriatico, gli allievi della scuola di musica si cimenteranno infine dal vivo con la sonorizzazione dei racconti tratti da "Il Re dei viaggi Ulisse", adattamento di Roberto Piumini dell’Odissea, epico poema di Omero. Progetto, nato nei mesi del distanziamento, già presentato sotto forma di miniserie web e realizzato in collaborazione con il Centro Giovani "Messicano Indipendente" e il Comune di Misano. La voce narrante sarà quella di Marcello Franca. La serata, ad ingresso libero. Infine, domenica 29 maggio dalle 17:00, ci sarà l’esibizione conclusiva al Cinema Astra.