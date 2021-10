Per la rassegna Resilienza, Gabriella Turnaturi parla di Relazioni durante la pandemia

Venerdì 22 Ottobre al Cinema-teatro Astra di Misano Adriatico, ore 21,00, per il secondo appuntamento con la rassegna dedicata alla “Resilienza – saper reggere, sapersi rimodellare”, Gabriella Turnaturi terrà una lezione dal titolo “Relazioni”.

Gabriella Turnaturi tenterà una fenomenologia delle relazioni, sia private che pubbliche, e delle diverse forme di interazioni che si sono sviluppate, scoperte o dimenticate durante la pandemia. È fiorito un nuovo galateo della sopravvivenza, a volte comico pur nella drammaticità della situazione, e si sono delineate nuove forme di solidarietà ma anche nuove paure degli altri che si sono presentati di volta in volta, a seconda delle diverse esperienze e momenti, come nemici o compagni di strada. Ingresso libero su prenotazione dal sito : www.misano.org

Gabriella Turnaturi, Visiting scholar presso la Columbia University e Research affiliate presso la New York University, è professoressa di Sociologia presso l’Università di Bologna. La sua ricerca, orientata intorno alle questioni di sociologia della cultura, verte soprattutto sull’analisi della soggettività, della vita emotiva e delle relazioni affettive. Tra le sue opere: Associati per amore: l’etica degli affetti e delle relazioni quotidiane (Milano 1991); Flirt, seduzione, amore (Milano 1994); Tradimenti: l’imprevedibilità nelle relazioni umane (Milano 2000); Immaginazione sociologica e immaginazione letteraria (Roma-Bari 2003); Signore e signori d’Italia. Una storia delle buone maniere (Milano 2011); Vergogna. Metamorfosi di un’emozione (Milano 2012); Amorevoli difficili incontri (Milano 2016); Non resta che l'amore (Bologna, 2018).