Per Rimini Classica, Don Chisciotte arriva in spiaggia

Martedì 14 giugno alle ore 21:30 nella spiaggia di Riminiterme, Rimini Classica propone Don Chisciotte, il suo primo evento per la rassegna Concerti al Plenilunio con David Riondino grande protagonista della serata.



In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da destinarsi. L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto. Per info: riminiclassica@gmail.com