Percorso guidato alla scoperta della Fortezza di San Leo

Domenica 25 Ottobre 2020 San Leo propone una bella occasione per trascorrere una giornata nella tranquillità di uno dei Borghi più belli d’Italia. A partire dalle ore 15.30 è in programma un percorso guidato, dal titolo “L'inespugnabile Fortezza: storie di assedi e famosi reclusi”, attraverso il quale sarà possibile scoprire sotto una singolare ed affascinante veste la Fortezza che dalla sommità del masso domina la Valle del Marecchia.

La visita guidata, incentrata sul racconto di importanti battaglie che hanno visto protagonista San Leo e la sua Fortezza, si snoderà principalmente sulle tre Piazze d’Armi godendo di ampi spazi e una magnifica vista sul paesaggio autunnale della vallata.

Non mancheranno poi le affascinanti storie dei famosi personaggi imprigionati nelle anguste celle della Fortezza come i patrioti risorgimentali, dei quali il più celebre fu Felice Orsini, e naturalmente liberi pensatori come Giuseppe Balsamo Conte di Cagliostro.

Il pomeriggio proseguirà poi la visita alla Mostra Personale Scultorea "ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte" condotta dall'artista Andrea da Montefeltro.

Per partecipare è richiesta la prenotazione presso Ufficio Turistico I.A.T. al Tel. 0541/926967 whatsapp : 339 5497576 info@sanleo2000.it.. I partecipanti saranno omaggiati con un piccolo volume sui borghi e il territorio.

Si segnala che le visite saranno organizzate secondo le vigenti disposizioni e protocolli, garantendo le indispensabili distanze interpersonali tra i visitatori anche grazie agli ampi ambienti all’aperto e al coperto presenti nel monumento. Si ricorda inoltre che a tutti visitatori sarà rilevata la temperatura corporea prima dell’ingresso in Fortezza attraverso la ThermApp MD Camera installata in prossimità della biglietteria e sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata della visita.