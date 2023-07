Nuovo appuntamento con "Percuotere la Mente", ospite la cantautrice britannica Anna Calvi

“Sentirmi veramente libera, sentirmi più coraggiosa di quanto pensassi possibile, sentirmi connessa alle persone in un modo che trascende le parole. Ecco cos’è per me cantare per voi. Mi manca, mi manca, mi manca. Non vedo l'ora di condividere di nuovo questi momenti”. Così la cantautrice britannica Anna Calvi, definita da Brian Eno la “cosa migliore dai tempi di Patti Smith” annunciava ad aprile sui suoi canali social le date del suo nuovo tour internazionale: una serie di concerti che da fine maggio la vede esibirsi in Europa e che tocca anche Rimini, per il secondo dei soli tre live di cui sarà protagonista in Italia. L’appuntamento è per domenica 23 luglio (ore 21:15) alla Corte degli Agostiniani, nel nuovo appuntamento con la rassegna musicale Percuotere la mente.

Una città e una cornice che sono famigliari per l’artista londinese, già ospite della rassegna proposta dalla Sagra Musicale Malatestiana nel 2015 e nel 2018, anno del suo ultimo album in studio Hunter, disco definito dai critici come quello della consacrazione di Anna Calvi. Con Hunter l’artista di Twickenham ha conquistato la sua terza nomination consecutiva al Mercury Prize Album of the Year, unica artista solista a raggiungere questo traguardo. Le collaborazioni di Anna Calvi sono molte e prestigiose, del calibro di David Byrne, Courtney Barnett, Charlotte Gainsbourg, Joe Talbot (IDLES), Marianne Faithfull e Julia Holter. Oltre Brian Eno, tra i suoi fan ci sono artisti come Nick Cave, che la invita ad aprire i concerti dei suoi tour con i Bad Seeds e David Lynch. Gli appassionati di serie tv ricorderanno Anna Calvi anche per aver composto la colonna sonora originale per le ultime due stagioni di uno dei prodotti di maggior successo degli ultimi anni, Peaky Blinders.

Sul palcoscenico degli Agostinani Anna Calvi sarà accompagnata da Mally Harpaz (tastiere, basso e percussioni) e Alex Thomas (batteria).

Ingresso unico (non numerato): 28€