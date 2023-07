La nuova avventura come solista di Manuel Agnelli approda sul palcoscenico di "Percuotere la Mente"

E’ un’invocazione evangelica quella che apre l’album di Manuel Agnelli, quasi un’invettiva pacifista di terribile attualità, tutt’altro che retorica. Agnelli ha raccontato in una intervista radiofonica la nascita dell’album: costretto in casa, in piena pandemia, in una stanza studio artigianalmente ricavata, ma con i tempi propri, dilatati e liberi di concedersi agli umori più imprevedibili, in balia delle proprie commozioni.

La musica come strumento per evadere e per approdare a territori impervi: la ricerca di un luogo di appartenenza, il conflitto tra la vocazione solitaria e il bisogno di comunità e di famiglia, l'inclinazione malinconica. Un album in cui fotografa la contemporaneità con brani come Milano con la peste, descrizione del periodo della pandemia a livello emotivo e sociale, o come Guerra e popcorn e Serodonetsk – con il quale Agnelli ha ottenuto il Premio Amnesty International Italia – due pezzi che ruotano attorno al tema della guerra.

Un percorso artistico che si nutre anche dell’esperienza teatrale che in primavera ha visto Agnelli protagonista dell’opera rock Lazarus, diretta da Valter Malosti, spettacolo che ha chiuso la Stagione di prosa del Teatro Galli e che nelle 66 repliche proposte in tutta Italia ha raccolto l’entusiasmo del pubblico e i complimenti della critica.