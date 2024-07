Il talento della polacca Hania Rani è protagonista del nuovo appuntamento musicale con "Percuotere la Mente"

Dopo l’eccezionale ed emozionante apertura ieri sera con il pianoforte di Ludovico Einaudi e l’appuntamento di lunedì 8 luglio con Opus / Ryuichi Sakamoto Experience, la nuova edizione di Percuotere la Mente prosegue a pieno ritmo e torna alla Corte degli Agostiniani, portando sul palcoscenico di via Cairoli una musicista versatile, che sfugge ai generi e alle etichette. Martedì 9 luglio (ore 21:15) la rassegna della Sagra Musicale Malatestiana ospita Hania Rani, pianista, compositrice e cantante polacca di formazione classica che nel corso del suo percorso artistico si è avvicinata al jazz per poi sondare territori moderni e contaminazioni ambient.

Con una vasta esperienza che spazia dalla musica classica al pop alternativo, alle colonne sonore per film e documentari, alle arti plastiche e installazioni sonore, la voce ammaliante di Hania Rani condurrà gli ascoltatori in una sorta di viaggio mistico alla scoperta del confine tra vita e morte, sonno e veglia. Il suo primo album solista “Esja” (2019), dallo stile neoclassico, ha ricevuto unanimi apprezzamenti per le preziose atmosfere emotive e coinvolgenti, di una bellezza preziosa e rilassante, con attraversamenti in territori minimalisti, ambient ed elettronici, che ne fanno sempre più l’astro nascente della neoclassica. L’ultimo album “Ghosts” (2023) mostra invece un lato più sperimentale e giocoso della sua musica, a esplorare il confine tra mondo reale e soprannaturale, come un canto di sirena, a tratti dolcemente barocco altre volte dalle corde oscure.

"Ghosts – scrive Hania Rani- sono una storia di vita e morte, luce e oscurità, reale e irreale. È un tentativo di affrontare le paure, fare un tuffo profondo nelle cose che mi spaventano ma anche inconsciamente mi seducono. Ghosts raccoglie tutte queste cose insieme, mescolando passato, presente e futuro in un mio nuovo suono."

La data di Rimini è una delle poche tappe italiane di un tour che nelle prossime settimane porterà l’artista a Londra e Vilnius per poi approdare in autunno a Los Angeles, San Francisco e Minneapolis.

