Perle d’Acqua Park, benessere e divertimento alle Terme

Ancora un intenso ed emozionante week end di piacere e relax al parco del benessere termale di Riccione Terme. Le infinite piscine riscaldate di Perle d'Acqua Park promettono ancora bagni smisurati, giornate assolutamente da non perdere. Fino al 5 settembre si può godere di questo splendido sole immersi nel verde del parco a due passi dal mare e di esperienze piacevolissime, le acque delle piscine sono riscaldate a temperature differenziate dai 28 °C ai 30 °C.

Tutti i servizi sono attivi e a disposizione degli ospiti: la Grande Piscina a 28 °C con le sue 27 cascate a cigno, due appuntamenti al giorno dedicati al wellness con aquafitness al mattino e al pomeriggio, le 7 Cascate Arcobaleno e le 7 Piscine a temperature differenziate fino a 30 °C, con idromassaggi verticali, e ancora gli Idropercorsi Rivitalizzanti in pura acqua sulfureo salso bromo iodico magnesiaca delle fonti di Riccione Terme ricca di benefici sali minerali. Quattro lunghe corsie con idromassaggi in cui la temperatura dell'acqua termale è a 28 °C, una corsia è alternata con acqua fredda per creare un frizzante e piacevolissimo sbalzo termico che completa l’effetto rivitalizzante di tutto il percorso. Terminato il percorso si sentono le gambe leggerissime e la pelle del corpo morbida e vellutata. E poi l'esperienza Beauty a cielo aperto con la vasta gamma di Maschere viso al fango termale arricchite da fiori e frutti da fare in completa autonomia e relax durante la giornata al parco. A disposizione degli ospiti lettini e ombrelloni tutto compreso nel biglietto dell'offerta "Speciale Settembre" giornata intera al prezzo ridotto.

Fino al 5 settembre a Perle d'Acqua Park ancora intense e imperdibili esperienze di Relax & Fun "sotto il sole di Riccione".

Info:

– Bus stop 55?Riccione (RN)?tel. +39 0541 697162?www.perledacqua.it



