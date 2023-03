Peter Pan, Pasqua e 25 aprile con Clorophilla, Vida Loca, Sven Väth e Ralf

Prezzo non disponibile

Dal 08/04/2023 al 25/04/2023

Al Peter Pan di Misano Adriatico, il fine settimana pasquale e il ponte del 25 aprile alterna le sue migliori one-night e con due fuoriclasse della consolle: Sven Väth e Ralf.

Il locale romagnolo, sabato 8 aprile ospiterà la serata Vidaloca e i suoi ritmi a metà tra l’urban e il pop. Vidaloca tornerà successivamente a fare danzare, domenica 30 aprile per il party di chiusura stagionale.

Domenica 9 aprile va in scena Clorophilla Power Edition. Lunedì 10 aprile (dalle 16:00 all’1:00) ci si sposterà eccezionalmente al Cocoricò di Riccione per la presentazione della one-night Vita.

Altrettanto pingue il programma di lunedì 24 e martedì 25 aprile. Lunedì 24 aprile approderà in console Sven Väth, riferimento imprescindibile quando si parla di musica, non soltanto elettronica.

Martedì 25 aprile (dalle 16 a mezzanotte): Ralf’s Pic-Nic al Peter Park; per un giorno il Peter Pan si trasforma in "Peter Park": nel suo parco e nel suo giardino si fa festa con buona musica e street food di qualità, con allestimenti e scenografie ad impatto zero.