Peter Pan Riccione: da Fred De Palma al tour di Sven Väth

Al Peter Pan di Riccione la primavera porta una programmazione intensissima con il venerdì che alterna una serie di party e one-night all’insegna della trasversalità più assoluta e con la tappa del tour mondiale di Sven Väth in programma domenica 24 aprile 2022.

Si parte venerdì 25 marzo. In scena A.Live con Fred De Palma. Torinese, classe 1989, Fred De Palma ha firmato in questi ultimi anni una serie di hit quali “Un Altro Ballo”, “Se Iluminaba” e “Una Volta Ancora”, collaborando artisti quali Anitta e Ana Mena. Il suo ultimo album “Unico” hanno partecipato - oltre ad Anitta - Samurai Jay, Guè Pequeno, Boro Boro, BoomDabash, Rosa Chemical e Juanfran. Il risultato? 21 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro in Italia, 5 dischi di Platino in Spagna e la certificazione ORO. Sabato 26 marzo come ogni sabato - al Peter Pan è in programma il party Vida Loca, con i suoi format che si rinnovano di continuo, proponendo musica urban che spesso e volentieri sconfina nel pop. Aprile inizia nel migliore dei modi, con il ritorno venerdì 1 del party A Woman, sabato 2 torna Vida Loca, venerdì 8 è di nuovo in calendario 90 Wonderland, con musica, animazione ed effetti speciali dedicati ad un decennio memorabile; sabato 9 sempre Vida Loca; il week-end di Pasqua inizia sabato 16, quando è in programma il dinner show Clorophilla, ideato e diretto da Tanja Monies, con i suoi spettacoli che propongono performance ispirate ai migliori locali di Ibiza, Las Vegas e Parigi, domenica 17 Vida Loca Easter Edition. Il 24 aprile 2022 al Peter Pan fa tappa Sven Väth Chatarsis World Tour dopo le tappe tra le altre a Miami, Parigi, Amsterdam, Francoforte e nei festival Caprices, Awakening e Terminal V. Senza Sven Väth, la storia della musica - non soltanto elettronica - non sarebbe stata la stessa cosa. Dj dal 1981, parte fondamentale del progetto OFF negli anni ottanta e poi inarrestabile con i suoi party e le sue release Cocoon, a febbraio di quest’anno Sven Väth è uscito con “Catharsis”, il suo primo album da solista da vent’anni a questa parte. Un autentico manifesto autobiografico del pioniere tedesco, che si sta traducendo in un tour mondiale di grande livello e che il Peter Pan è lieto ed onorato di farne parte ospitandolo domenica 24 aprile nella sua tappa romagnola. L’ingresso al Peter è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.