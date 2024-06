Dal talent Amici, Petit ospite del centro commerciale della città

Sin dalle prime esibizioni ha colpito tutti per talento e genuinità, caratteristiche che si ritrovano integre nel primo lavoro discografico, uscito a coronamento di un’esperienza che lo ha fatto crescere e maturare, ma che rappresenta per lui anche il punto di partenza per un cammino ancora tutto da scrivere.



Dopo Amici23, il talent che lo ha fatto conoscere, e amare, dal grande pubblico, Petit, al secolo Salvatore Moccia, sarà ospite speciale a Le Befane Shopping Centre di Rimini nel pomeriggio di giovedì 6 giugno (ore 17:30), pronto ad incontrare i propri fan e a firmare una copia del suo primo omonimo EP, pubblicato lo scorso maggio con 21co Label per Warner Music Italy: sei tracce che mixano perfettamente urban e pop, e che rivelano tutta la freschezza di PETIT e dei suoi 18 anni.



Durante Amici23 l'artista ha pubblicato diversi brani che hanno conquistato i suoi fan: "Che fai", prodotto da Takagi e Ketra; "Guagliò", prodotto da Zef, scritto quasi interamente in napoletano e ambientato nella città partenopea; "Tornerai", ballad che ha dimostrato la versatilità dell’artista nel saper spaziare tra generi diversi; e l'ultimo "Mammamì", hit prodotta da Dardust destinata a conquistare le classifiche e il pubblico già da questa estate. Completano l'EP anche 'Feriscimi' e "Brooklyn".





Biografia

Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano e creandosi pian piano una propria identità. A luglio 2023 pubblica il suo primo singolo "Taki Taki" e da settembre partecipa alla 23° edizione di Amici, impressionando con l’inedito "Brooklyn" Rudy Zerbi, che lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola PETIT ha fatto uscire altri brani - 'Che fai', 'Guagliò', 'Tornerai', 'Mammamì' - capaci di emozionare e far ballare tutti i suoi fan