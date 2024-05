Petrella delle rose a Sant'Agata Feltria

Sabato 11 Maggio 2024 alle ore 11.30 verrà inaugurato a Petrella Guidi, nel Comune di Sant'Agata Feltria, il progetto“Petrella delle Rose”: il progetto nasce nel 2002 da un ‘idea di Benny Faeti e Carlo Pagani, rinvenuto nella Casa d’Artista, ripreso e realizzato nel 2024. Il Roseto è il risultato di una ricerca approfondita tra l’enorme patrimonio varietale di David Austin nel corso della sua straordinaria vita di creatore di rose. Una scelta degli ideatori che mirava ad esaltare l’incanto delle rose adeguato alla bellezza del luogo che le accoglie. Petrella Guidi,un borgo dalla storia millenaria miracolosamente mantenuto dai suoi abitanti nel corso dei secoli e attualmente dall’Impegno dell ‘Amministrazione Comunale di Sant’Agata Feltria. La civiltà e la rosa, la storia continua.



Le varietà sono 100, una collezione di rose inglesi di David Austin. La rarità è quella di avere in un unico luogo una collezione così vasta di uno dei più importanti ibridatori del Mondo e soprattutto diffuse in un borgo medioevale. Ci sono varietà ormai introvabili come la 'Constance Spry' e la 'Charlotte' o la 'Abraham Darby'. Tra ricerca, progetto e lavoro esecutivo è servito quasi un anno di lavoro. Il costo incide per 12.000 euro più 3.000 di manutenzione annua. Il progetto è stato finanziato dall'Amministrazione comunale e dallo sponsor Sinovia Srl di Bologna. La location per l'inaugurazione sarà l'anfiteatro sotto la torre e al pomeriggio avrà luogo un intrattenimento culturale sul tema riguardante il collezionismo della rosa.