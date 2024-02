Serata di San Valentino a lume di candela, sulle note della Ligabue Tribute Band

Per la giornata dedicata a tutti gli innamorati, il Teatro CorTe di Coriano è pronto a accogliere il pubblico con una serata speciale. A salire sul palco mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 21:15 è la Ligabue Tribute Band con Pianeta Liga - L’amore Conta (concerto semiacustico). In scena Marco Rossi (voce), Fabio Balducci (chitarre e cori), Simone Enegi (chitarre), Marco Renzi (batteria e percussioni), Simone Gliori (tastiera), Davide Balzani (basso elettrico ed acustico).

Per la serata di San Valentino il Teatro CorTe si trasforma in Club/Teatro. Seduti al tavolo in platea al lume di candela, prima del concerto, dalle ore 20_30, si potrà gustare una cena completamente a Km 0, organizzata dalla Cantinetta della Corte.

Perché Pianeta Liga? Pianeta Liga è un progetto a 360 gradi sull'universo Ligabue. Le più belle canzoni d’amore (e non solo) di Luciano Ligabue, in chiave semiacustica. Racconti, riflessioni ed esperienze di vita vissuta “tra palco e realtà”. Un viaggio “andata e ritorno” per tutti gli amanti e gli esploratori del mondo di Luciano Ligabue.

