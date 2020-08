Piazza piena per Samuel a Riccione. Per la Notte Rosa si replica con The Kolors

Grande serata di apertura giovedì sera per Sotto il sole di Deejay On Stage, con Samuel, cantautore, chitarrista e frontman dei Subsonica. Ma la musica non si ferma qui: venerdì sera in piazzale Roma arrivano The Kolors, e l'11 agosto tocca ai Ghemon.

La serata di apertura si è svolta con regolarità, in base alla precise norme di sicurezza, e con una grande risposta del pubblico che ha riempito la piazza di Riccione. Sul parco con Rudy Zerbi per dare un saluto agli ospiti anche l'assessore al Turismo Stefano Caldari.

Importante ribadire le norme di sicurezza necessarie per i 10 appuntamenti di intrattenimento previsti quest'estate in piazzale Roma. Ai concerti si assiste seduti e si prende posto fino ad esaurimento capienza che è stata stabilita in 2000 postazioni a sedere.

Si entra solo muniti di mascherina che è obbligatorio indossare nelle aree comuni e dove non è possibile rispettare il metro di distanza. L'uscita dall'area concerti viene anch'essa effettuata a blocchi scaglionati sui due diversi lati di piazzale Roma. Le persone sedute in blocchi differenti usciranno dall'area in momenti diversi. Non è possibile sostare, a piedi o in bici, sulla porzione di lungomare pedonale e pista ciclabile che passa davanti all'area del concerto. Il passaggio a piedi e in bicicletta rimane aperto con divieto inderogabile di sosta.