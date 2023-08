Sul piazzale del porto torna Balamondo, Joe T Vannelli e Ivana Spagna al fianco di Mirko Casadei

Venerdì e sabato, sul piazzale del Porto, a Rimini, va in scena l'8° edizione di Balamondo World Music Festival con Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra, per due giorni di liscio e di sound internazionale, con grandi ospiti che saranno coinvolti nella sperimentazione e nella contaminazione con i classici della musica folk. Sul palco di Rimini il Dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli, tra i maggiori esponenti della House Music con una carriera che lo vede protagonista delle più importanti consolle dei 5 continenti (11 agosto, ore 21) e la cantautrice Ivana Spagna, tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all'estero (12 agosto, ore 21, prenotazione posti a sedere: 5 euro + diritti di prevendita).