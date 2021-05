"Piazzetta delle idee" e il "Baule dei ricordi" tornano il mercatino a Riccione Paese

Dal 7 maggio torna a Riccione Paese il mercatino estivo del venerdì mattina. Dalle 7 alle 13, in piazzetta Parri, a Riccione Paese, il mercatino denominato "La piazzetta delle idee", organizzato dal comitato Riccione Paese, presieduto da Vilma Volpetti, proporrà opere artigianali dando spazio all'espressione artistica di creazioni uniche e innovative.

"Quest'anno partiamo proprio in concomitanza della festa della mamma - ricorda Vilma Volpetti - e quindi sarà anche un'occasione magari per trovare un regalino originale. Siamo molto contenti di ripartire con il mercatino che ha avuto molto successo nelle passate edizioni. Saranno una quindicina gli espositori e saranno dislocati dalla piazzetta Parri su tutto il corso Fratelli Cervi fino a viale Diaz. Inoltre domenica mattina vi sarà anche il Baule dei Ricordi, il mercatino dell'antiquariato che si tiene fino a giugno tutte le seconde domeniche del mese. Credo che quest'estate andrà molto bene, sono ottimista se siamo riusciti a portare a casa la stagione 2020 lo faremo anche quest'anno visto che le condizioni sono migliori, ci sono i vaccini e stiamo uscendo dall'emergenza. Qui a Riccione Paese, molte attività, compresa la mia hanno iniziato a tenere aperto la domenica mattina e credo sia proprio una buona idea mantenere vivo il centro storico alla domenica".