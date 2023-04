Un pic nic all'aria aperta, tra le squisitezze del territorio e immersi tra i borghi più belli d’Italia

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta e quale migliore occasione delle festività in arrivo per trascorrere nella giornata di martedì 25 aprile una pausa pranzo con picnic all'interno della splendida cornice della Rocca Malatestiana di Verucchio. Questa, sarà anche l’occasione per ammirare un panorama mozzafiato e rilassarsi una mezza giornata in uno dei borghi più belli d’Italia, con la visita alla Rocca e al vicino Museo Archeologico.

Per partecipare al picnic, che prevede quattro proposte di cestino, il costo a persona è di 18€, comprensivo di cassettina, posate e piattini compostabili, coperta o tavolino riservato e ingresso alla Rocca Malatestiana. Sono escluse le bevande.



Il menù del cestino è a scelta tra quattro proposte:

taglierino di salumi e formaggi, crudité di verdure con hummus di ceci, frittatina agli spinaci servito con una piadina fritta a spicchi e fettina di bustrengo

verdure grigliate e formaggi, crudité di verdure con hummus di ceci, frittatina agli spinaci servito con una piadina all’olio fritta a spicchi e fettina di bustrengo

focaccia* farcita con pastrami e verdure fresche, 1 fetta di torta da credenza*

focaccia* farcita con zucchine marinate con mentuccia, humus di fagioli cannellini, pomodorini, 1 fetta di torta da credenza*

* Le focacce e le torte sono realizzate con farina biologica a basso contenuto glutinico, da grano antico Verna

Il picnic tornerà anche lunedì 1° maggio e venerdì 2 giugno