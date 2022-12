Weekend a teatro tra workshop dedicato al "teatro en travesti" e spettacoli comici

Il lungo weekend del Teatro Villa inizia venerdi 9 dicembre con l’atteso workshop "Piccoli esercizi di trasformazine" della Compagnia Nina's Drag Queens che, da Milano, arriva in esclusiva al Villa per un laboratorio dedicato al teatro en travesti, che prosegue nel pomeriggio di sabato 10 per concludersi domenica 11 con un momento di esibizione ad

invito: tutti in palco con il proprio personaggio, liberando glamour, femminilità, follia, voglia di trasformarsi.



Sabato 10 dicembre tutti al Teatro Villa Club per applaudire l’attore romano Daniele Parisi con il suo spettacolo comico "Io per te come come un paracarro": si ride della vita di coppia ai nostri giorni fra incontri con diverse umanità alla deriva. Apertura che di consueto dalle ore 20:00, quando il Teatro indossa i panni del club, un luogo per incontrarsi con musica e aperitivo servito dallo Staff. Durante il pre-serata, alle 20:30 ci gustiamo Signori, la mezza: croccanti numeri teatrali da tavolo con gli artisti di Città Teatro: sabato 10 con la presenza di Francesco Tonti insieme agli attori di Città Teatro.