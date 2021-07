Picnic sotto le stelle a Verucchio

L’estate è partita all’insegna del territorio alla Rocca di Verucchio, e da questo giovedì, per tre appuntamenti serali, sarà possibile andare alla scoperta dell’enogastronomia di Verucchio in una cornice d’eccezione: La Rocca del Sasso in versione notturna. A partire da giovedì 8 luglio sarà infatti possibile prenotare il proprio picnic presso uno dei ristoratori del borgo e degustarlo nei giardini della Rocca di Verucchio, circondati da una vista mozzafiato. Compreso nel picnic anche uno speciale appuntamento, con partenza alle 21.30: giovedì 8 luglio “I racconti del Mastin Vecchio”, visita esperienziale narrata alla scoperta della Rocca in compagnia di Malatesta da Verucchio, capostipite della famiglia malatestiana; giovedì 15 luglio “Poi ridemmo tutti a crepapelle…” Marcello e la Divina Commedia a fumetti. Incontro con l'Autore Marcello Toninelli, disegni dal vivo, visite guidate alla mostra "Nel mezzo del cammin di una vignetta", fumetti e card dantesche in omaggio; giovedì 22 luglio “Amori e Leggende”, visita guidata dedicata ai segreti, gli amori e i misteri di Verucchio e dei Malatesta. Sarà possibile prenotare il proprio cestino da picnic contattando direttamente uno dei seguenti esercenti, per poi gustarlo nei giardini della Rocca:?Tiee - Cibo & Vino al 0541 679204?La Fratta Verucchio al 3427818126?Ristorante La Rocca dalla Margherita - Verucchio al 0541 679850?Al Mastin Vecchio al 0541 179 7132?Oshad Pub Verucchio al 331 213 1795