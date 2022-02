I Pinguini Tattici Nucleari fanno tappa in Riviera con "Dove eravamo rimasti tour"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ripartono i tour dei Pinguini Tattici Nucleari, tra le tappe del nuovo “Dove eravamo rimasti tour” c’è anche Cattolica.

Il gruppo indie italiano formato da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi, sarà, infatti, in concerto all’Arena della Regina di Cattolica il 13 agosto 2022. Dove eravamo rimasti tour cattura i Pinguini Tattici Nucleari nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente della ripartenza e al futuro sempre più vicino dei live. Tutti insieme, da dove eravamo rimasti. I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 14:00 di lunedì 28 febbraio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.