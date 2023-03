La musica dei Pink Floyd pronta a rivivere ed emozionare il pubblico con il concerto dei Floyd Quartet

Prosegue con un concerto la stagione del Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio. Venerdì 17 marzo alle ore 21:15 arriva il concerto Pink floyd live at pompei & 1972 dei Floyd Quartet.

I Quartet ripercorrono gli anni psichedelici del gruppo inglese dal '67 fino al '72. Coadiuvati da alcuni strumenti indispensabili per ottenere il "sound ottimale" i Quartet ripropongono i pezzi che hanno reso celebri i Pink Floyd nelle loro esibizioni live. Da Astronomy Domine, Careful with that axe Eugen, Atom Heart Mother, Echoes sino a Set controls for the heart of the sun.



I brani selezionati saranno riproposti fedelmente utilizzando strumentazione vintage, della collezione Fender Vintage, come tastiere, chitarre e bassi, batteria, effetti analogici, amplificatori, gong che accompagneranno il pubblico alle atmosfere dei primi concerti dei Pink Floyd.