Pinocchio apre la rassegna “Un teatro per i ragazzi”

Venerdì 25 giugno alle ore 21, prende il via la nuova edizione di “Un Teatro per i Ragazzi” al Teatro Aperto di Poggio Torriana, la rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri e che, con tre appuntamenti programmati nel corso dei mesi estivi, si rivolge a tutti i bambini e alle famiglie della Valmarecchia. Il primo spettacolo in cartellone sarà Pinocchio, uno spettacolo di Marcello Chiarenza, diretto da Claudio Casadio, interpretato da Maurizio Casali e Mariolina Coppola e prodotto dalla stessa Accademia Perduta. Pinocchio di Accademia Perduta/Romagna Teatri racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. “Un libro per tutti”, questo recita l’insegna della bancarella dei librai che magicamente prende vita per raccontare la storia. Ed è proprio il LIBRO il protagonista indiscusso di uno spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia, si propone di mettere al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare. Gli appuntamenti successivi della rassegna saranno: La storia della terra della compagnia TCP Tanti Cosi Progetti, uno spettacolo sulla geostoria, l’avventura del pianeta Terra nel cosmo e in relazione a noi umani (venerdì 23 luglio) e Il seme magico della compagnia Teatro Perdavvero, una fantastica storia ispirata a un’antica leggenda cinese (venerdì 20 agosto). Gli spettacoli della rassegna andranno in scena nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore e con l'adozione di tutte le prassi igienico-sanitarie richieste dal protocollo governativo.