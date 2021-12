Pis&Lov, a teatro va in scena l'inno mondiale dei conflitti dissolti

Domenica 5 dicembre, ore 21.00, al Teatro degli Atti di Rimini va in scena lo spettacolo di Teatrodanza “Pis&Lov” a cura della Compagnia Il Tempo Favorevole, in collaborazione con Comune di Rimini, Mulino di Amleto Teatro di Rimini, L'Attoscuro di Montescudo – Monte Colombo, Fara Editore. Realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna.

Pis&Lov è l'inno mondiale dei conflitti dissolti, ma nell'accento nostrano, scritto come si pronuncia, assume il tratto ironico e inebriante che può trasformare anche l'amarezza, in festa. In scena Veronika Aguglia, Marinella Freschi, Barbara Martinini. Videoproiezione di Luca Di Bartolo e Barbara Martinini. Riprese di Luca di Bartolo realizzate in collaborazione con Welcome to Sant’Antioco e Visit Sant’Antioco. Riprese aeree di Davide Venturini. Con musiche di Francesco Guerri. Regia di Barbara Martinini. Lo spettacolo si snoda attraverso diverse storie che parlano di abbandono, vissute in stanze simboliche e claustrofobiche: racconti al femminile tradotti in un linguaggio corporeo che indaga e sperimenta le sfumature della caduta, della lassità delle fibre, dell'oscillazione fra tensione e rilascio, della sospensione e del cedimento. La connessione del corpo con il sentire consente di dare forma a caratteri ironici, surreali, grotteschi che ricordano le atmosfere del primo Almodovar, ma anche i tratti più profondi nella sua rilettura de La voce umana di Cocteau. La cifra coreografica dialoga con la storia dell’arte, la videoproiezione, la parola e la musica a formare una scena totale dove il femminile genera ruoli reversibili dall'onirico al reale. Biglietti: interi € 12 / ridotti € 10 Prenotazioni: prenotazioni@mulinodiamletoteatro.com Biglietti online: liveticket.it