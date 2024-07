Appuntamento al centro commerciale per i più piccoli, tra costruzioni e laboratori interattivi

Giocare e creare, divertendosi e imparando. PlayMobil, il marchio noto in tutto il mondo per i suoi giocattoli colorati, modulari ed eco-friendly, approda a Le Befane Shopping Centre di Rimini a partire da martedì 9 e fino a domenica 14 luglio con un villaggio interamente dedicato ai bambini.



In piazza Unieuro, infatti, sarà allestita l'Area Village PlayMobil (aperta da martedì a venerdì, dalle 16:00 alle 20:00; sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00; dalle 15:30 alle 19:30) dove i piccoli partecipanti troveranno tavolini ricchi di componenti PlayMobil con cui potranno creare ambientazioni uniche, mescolando e abbinando i vari elementi per dare vita a personaggi e storie attraverso laboratori interattivi e divertenti. I partecipanti ai laboratori riceveranno inoltre un regalo speciale da PlayMobil.



I laboratori affronteranno, fra gli altri, temi come: PlayMobil promuove infatti un approccio educativo incoraggiando l’espressione individuale e lo sviluppo psico-pedagogico attraverso il gioco e laboratori progettati per essere inclusivi e accessibili a tutti, indipendentemente dall’età, dal genere o dalle abilità.