Una serata a colpi di prosa, proseguono gli appuntamenti con Poetry Slam

Giovedì 23 febbraio, alle ore 21:00, il collettivo ViviDiversi torna con la seconda serata di Poetry Slam all’Oltreborgo di Santarcangelo (via C.B. Conte di Cavour, 14).

Dopo la prima data, che ha fatto registrare il tutto esaurito, l’appuntamento di giovedì 23 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per le quali non mancare.



l Poetry Slam, infatti, sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale, trucco, costumi e oggetti di scena).



Le serate sono altamente partecipative in quanto anche il pubblico - in forma di giuria composta da cinque persone estratte casualmente tra gli spettatori - verrà coinvolto nell’ eleggere il vincitore.



In gara saranno presenti 6 poeti provenienti per l’occasione da tutta l’italia.



Altamente consigliata la prenotazione.