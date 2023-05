Torna "Poetry Slam", la fida a suon di rime e parole tra giovani poeti

Da lunedì 29 a mercoledì 31 maggio a Rimini si terrà il "Poetry Slam – Dalla parola scritta all'atto poetico", un laboratorio di scrittura creativa promosso da Officina Teatrale Actuar che si ispira al duello poetico nato come pratica artistica urbana nei quartieri multietnici del Bronx alla fine degli anni Settanta. Una pratica che vuole spingere i partecipanti a mett ersi in discussione elaborando il conflitto, lo scontro e il disaccordo attraverso attività che mirano alla risignificazione degli stessi tramite l'espediente del ‘duello’ poetico. Momento cardine del percorso sarà poi lo spettacolo finale, il 'Poetry Slam', una sorta di gara scanzonata dove il pubblico è chiamato a partecipare in qualità di giurato sotto la guida degli 'mc', i maestri di cerimonia. I partecipanti si sfideranno a suon di rime, ma alla fine a vincere sarà la poesia e la comunità che attorno a essa si è radunata.

La partecipazione, rivolta ai ragazzi dai 16 ai 25 anni, è completamente gratuita.

Il corso si terrà presso il Laboratorio Aperto Tiberio (via Luigi Tonini, 1) dal 29 al 31 maggio, dalle ore 16:00 alle 19:00, con evento finale nella serata del 31 maggio.

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Rimini e vedrà la presenza anche di tre realtà locali come "Vividiversi", "Parole di Veronica Bugli" e "Cooperativa Il Millepiedi"