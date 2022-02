Poetry Slam, sul placo competono poeti non professionisti

Giovedi 10 febbraio alle ore 20.00 al Bar Lento, appuntamento con il Poetry Slam organizzata dal Collettivo ViviDiversi. La serata sarà di Open Mic, chiunque interessato potrà leggere davanti a un pubblico in ascolto, senza limiti di forma/tempo/argomento e senza essere giudicato. L’invito a partecipare è per tutte le persone che hanno voglia di raccontare e ascoltare.



Dopo un paio di anni di stop causa pandemia, a Rimini, hanno ripreso nell’ottobre 2021. In Italia il Poetry Slam – che è un format Americano – arriva nei primi anni 2000, La LIPS Lega Italiana Poetry Slam nasce nel 2013, a Rimini gli Slam arrivano nel 2015 con il Collettivo Slow Lapin, persone salite alla ribalta Nazionale sono Simone Savogin partecipante e terzo sul podio di Italia’S got talent e Lorenzo Maragoni attualmente in corsa nello stesso programma. Nel 2021 tra tutti i successi per la nazionale italiana che ci sono stati oltre che Europei di Calcio, record nell’atletica e Mondiali di Pasticceria c’è anche da segnalare come Matteo di Genova sia arrivato Terzo alle finali Europee di Poetry Slam e Giuliano Logos sia diventato Campione del Mondo.