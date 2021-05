Pomeriggi curiosi, laboratori e appuntamenti per i più piccoli

La Cooperativa Cuore 21 apre le porte al nuovo spazio educativo Cuore21 in via Cesare Battisti a Riccione, con una serie di appuntamenti dedicati interamente ai bambini. Il bellissimo giardino di cui dispone la struttura ospiterà tre laboratori molto diversi tra loro ma tutti pensati per i più piccoli, per dar voce alla loro creatività, per farli esprimere e regalargli un pomeriggio di divertimento ma anche di insegnamento. Quattro appuntamenti pomeridiani a cui potersi iscrivere con la curiosità di conoscere un luogo nuovo, stare in compagnia e ritrovare in sicurezza il piacere dello stare insieme in un modo ogni volta diverso e stimolante. Ogni pomeriggio sarà condotto dai ragazzi di Cuore21 che insieme ai loro educatori hanno lavorato in questi mesi, durante le loro attività pomeridiane, per trovare nuove proposte rivolte ai bambini. Hanno lavorato con molto zelo e impegno, portando idee e suggerimenti, un vero lavoro di squadra che merita di essere premiato. Si inizia l’8 Maggio con “La divina avventura”. Lettura animata ispirata alla Divina Commedia di Dante di cui ricorre il 700esimo anniversario. Come poter spiegare un testo così famoso ma anche molto complesso ai bambini? Come spiegare chi era il Sommo Poeta? Ci proveranno i ragazzi di Cuore 21 che con la loro abilità e stravaganza condurranno i bambini nel viaggio che Dante descrisse con grande maestria. Un vero spettacolo dove poter incontrare golosi, arrabbiati, imbroglioni in una versione moderna e alquanto insolita. Il 22 Maggio sarà la volta di “Questo non è un giardino”​ Incontro con l’arte di Magritte, pittore surrealista che ha ingannato gli occhi di tutti con le sue tele. Luca e Elisa saranno le guide di questo viaggio nella vita e nelle opere del famoso artista. Lo faranno in modo interattivo, coinvolgendo i partecipanti nel loro racconto fino ad arrivare a renderli protagonisti della realizzazione di un quadro surrealista. La conoscenza passa attraverso l’esperienza diretta. Il 5 Giugno appuntamento con “Flora Zu e i suoi amici” In questo originalissimo laboratorio scopriremo come usare la tecnica del frottage per realizzare un libro molto “green” dove protagonisti saranno fiori e insetti di tutti i tipi. Nato da una collaborazione con ItalianToy produttore di giochi educativi del Centro Zaffiria driver sull’educazione ai media. Un laboratorio adatto ai bambini dai 6 anni in su. I laboratori si svolgeranno dalle 16 alle 18. Ingresso € 7 un bambino, € 10 due bambini stessa famiglia Obbligo prenotazione al 3464901945