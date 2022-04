"Ponti sonori", un progetto dove la musica diventa “terapia”

Dopo due webinar, il 27 aprile e il 4 maggio, riprendono gli incontri del progetto dell’Istituto Compresivo Emilio Filippini, questa volta in presenza, dedicati ad educatori, insegnanti e famiglie. Si tratta del progetto “Ponti Sonori”. Un’attività pensata in collaborazione con i settori Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Cattolica e finanziata da SGR

Il progetto, rivolto a studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado che presentano disabilità o bisogni educativi speciali, è nato per offrire uno spazio espressivo esperienziale di benessere psico-fisico e contenimento del disagio emotivo, attraverso la musicoterapia. Gli studenti destinatari del progetto sono stati accompagnati in “un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione”, processo incentrato sullo sviluppo di “funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra- e interpersonale” e quindi “migliorare la qualità della vita”.



I prossimi due appuntamenti si terranno nella Biblioteca Comunale di Cattolica (Piazza della Repubblica, 31/34): mercoledì 27 aprile, rivolto agli adulti che operano con la fascia 3-8 anni e mercoledì 4 maggio, rivolto agli adulti che operano con la fascia 9-14 anni. La partecipazione è gratuita. Nel caso si voglia richiedere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi inviando una mail a biblioteca@cattolica.net con oggetto “Iscrizione Ponti sonori”