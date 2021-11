Premio nazionale Bianca Maria Pirazzoli, si alza il sipario sulle 11 finaliste del concorso

Indirizzo non disponibile

Il Teatro CorTe di Coriano sarà cornice e cassa di risonanza per una serata di gala dedicata alla Finale della Terza edizione del Premio Nazionale Bianca Maria Pirazzoli. Sabato 27 novembre, ore 21.15, si alzerà il sipario sulle finaliste del concorso ideato da Claudia Palombi e promosso dalla Compagnia Fratelli di Taglia. Nella giornata contro la violenza sulle Donne, una serata dedicata interamente alle donne per premiare giovani artiste che si affacciano al mondo dell’arte. La serata vedrà protagoniste le finaliste aspiranti attrici (aventi superato le selezioni) che si esibiranno con il loro monologo teatrale sul palco del Teatro CorTe. Saranno premiate durante la serata, le 11 finaliste della sezione Scrittrici teatrali, che riceveranno oltre all’attestato di merito, il testo Monologhi al femminile Tre - testi d’uso – teatro-musica-audiovisivo a cura di Sebastiano A. Giuffrida, Bertoni Editore, che raccoglierà al suo interno i loro 11 testi finalisti inediti. Anche il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente, votando la pieces teatrale preferita, vista durante la serata. La vincitrice della serata riceverà il Premio speciale del Pubblico. Presidente di giuria è Daniela Nicolò, fondatrice e direttrice artistica insieme ad Enrico Casagrande della Compagnia MOTUS. Serata ad Ingresso libero su invito o prenotazione obbligatoria. Per info&prenotazioni tel. 329 9461660