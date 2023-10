La musica e il teatro sono protagonisti a Riccione con i talentuosi Claudio Donzelli ed Elise Wilk

Proseguono le giornate del 57° edizione del Premio Riccione per il Teatro, la più importante manifestazione nazionale dedicata alla drammaturgia, che quest’anno ha avuto l’onore di ricevere il patrocinio del Senato della Repubblica e il premio di rappresentanza della Presidenza della Camera dei deputati.

Per la giornata di sabato 14 ottobre, la manifestazione – organizzata da Riccione Teatro in collaborazione con il Comune di Riccione e ATER Fondazione, e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura – propone una masterclass e un concerto, entrambi a ingresso libero.

Si comincia alle 18:00, al Palazzo del Turismo, con una delle drammaturghe più interessanti della scena europea, Elise Wilk, autrice bilingue tedesco-rumena, tradotta in 13 lingue e rappresentata in tutto il mondo. A Riccione, grazie a una collaborazione con PAV e la rete europea Fabulamundi “New Voices”, Elise Wilk è protagonista di una masterclass aperta a tutti, dal titolo The Architecture of a Theatre Play. Qual è l’architettura di un buon testo teatrale? Come scegliere cosa scrivere? Perché il lavoro preliminare è più importante della fase effettiva di scrittura? Cosa hanno in comune la matematica e la drammaturgia? Cosa succede quando i personaggi prendono vita? Qual è un buon titolo? Attorno a questi temi si snoda l’incontro con questa autrice di

successo, pluripremiata sia a teatro che per i suoi lavori radiofonici: con il radiodramma Explosive

ha vinto i più importanti premi del settore in tre diversi continenti, dall’Asia-Pacific Broadcasting

Union Award (Chengdu, Cina, 2017) al Prix Maruli? (Lesina, Croazia, 2018) fino alla Gold Medal dei

New York Festivals (2018).

Alle 21:30, l’appuntamento è invece al Brillo, bar dell’Hotel Parco (viale Ariosto, 12), per un concerto di Claudio Donzelli. Compositore, cantautore e polistrumentista pesarese residente a Berlino, Donzelli è uno dei tre componenti dei Mighty Oaks, band che ha scalato le classifiche internazionali e ha suonato in festival di fama mondiale come il Lollapalooza e Rock am Ring. All’attività con i Mighty Oaks Donzelli affianca da anni anche un originale progetto da solista, avviato nel 2016 con una partecipazione al Piano Day di Berlino. Dopo quella performance, nel 2017 è entrato in studio per registrare una raccolta di composizioni, Frammenti, presentata dal

vivo sia in Germania che in Italia. A quell’album d’esordio sono seguiti Ossessione (2020), singolo accompagnato anche da un cortometraggio e da una performance di danza, e la colonna sonora di Farm Rebellion, recente docuserie di Disney+. In attesa del secondo album, in uscita nel 2024, Donzelli esegue al pianoforte la sua musica sognante, cinematografica e ipnotica, paragonata alle composizioni di artisti come Chilly Gonzales, Yann Tiersen e Ludovico Einaudi.

Il concerto sarà seguito dal tradizionale party del Premio Riccione, quest’anno affidato a Pandalogia (Elia Berardi), giovane dj che dopo anni di studi di batteria e chitarra, e la riscoperta dei dischi del padre, si è gettato capofitto verso “il grande spetto sonoro dell’abisso elettronico” proponendo dj set che sembrano emergere da universi sognanti e immaginifici.

Il 57° Premio Riccione per il Teatro si concluderà poi domenica, alle ore 17:00, con il momento più atteso: le premiazioni del concorso di drammaturgia, organizzato sin dal 1947 e quest’anno contraddistinto da numeri record (656 copioni in gara). Oltre alla consegna dei premi – decisi da una giuria composta da Lucia Calamaro (presidente), Concita De Gregorio, Graziano Graziani, Lino Guanciale, Claudio Longhi e Walter Zambaldi – la serata prevede un omaggio a Italo Calvino, a 100 anni esatti dalla nascita, e un live di Lorenzo Kruger e Nestor Fabbri (Nobraino).