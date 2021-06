Active Lifestyle Program, una giornata per imparare lo stile di vita wellnes anche in vacanza

Sabato 19 Giugno, nella cornice suggestiva del Grand Hotel di Rimini, il Consorzio turistico della Wellness Valley presenterà il programma “Active Lifestyle 2021” con uno speciale appuntamento aperto al pubblico. A partire dalle ore 10,00 nella spiaggia privata del Grand Hotel di Rimini, i personal trainer di Time-to-Move e Around Sport ed esperti nutrizionisti daranno dimostrazione di come mantenere uno stile di vita wellness anche in vacanza. Il palinsesto 2021 sarà arricchito di nuove proposte di attività con la Technogym Ball, dalla tonificazione, allo stretching e riequilibrio posturale, per un’estate all’insegna del Wellness. Questo il programma della giornata: ore 10.00 seduta di Pilates presso la spiaggia privata della struttura. L’allenamento si terrà con le Technogym Ball (novità 2021); ore 10.30 seduta di Yoga presso la spiaggia privata della struttura; ore 11.15 - Conferenza dal titolo “C’era una volta la Dieta Mediterranea” a cura di Flavio di Gregorio (Medico ricercatore u.c.s.c); ore 11.45 - La Rivoluzione Perfecta, degustazione a cura di Gelsana; ore 12.15 Wellness Break e Welcome Dolce Vita Spa (piccole dimostrazioni di massaggi a cura di Dolce Vita spa). L’evento darà il via alle attività del progetto Active Lifestyle 2021, promosso dal Consorzio Wellness Valley, Wellness Foundation e Technogym in collaborazione con Time to Move e che coinvolgerà oltre al Grand Hotel di Rimini, anche altre strutture del territorio come il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’Hotel De Londres di Rimini, il Luna di Riccione, il Tosco-Romagnolo di Bagno di Romagna, il Fantini Beach Club di Cervia e altre strutture che presto verranno presentate.